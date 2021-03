Uomini e Donne, ex tronista diventa conduttrice: fan sorpresi – FOTO

La notizia dell’ex tronista di “Uomini e Donne”, Nilufar Addati, lascia i fans senza parole. A breve la rivedremo ancora sul piccolo schermo

Arriva il successo per una tronista di “Uomini e Donne”, il seguitissimo programma condotto da Maria De Filippi sull’ammiraglia Mediaset. La notizia ha sbalordito i fans.

Parliamo di Nilufar Addati, ex tronista del dating show di Canale 5 dove è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico e non solo grazie alla sua bellezza e raffinatezza. Difatti, il programma della De Filippi le ha fatto da trampolino di lancio per arrivare al successo.

La bellissima Nilufar attraverso la sua pagina Instagram ha voluto dare in anteprima ai suoi 1,2milioni di follower una notizia strepitosa che riguarda la sua carriera. La 22enne napoletana diventa conduttrice televisiva.

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne ha sorpreso i suoi fan con un post pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nilufar (@nilufaraddati)

“Sette mesi fa, il 17 agosto, mi è stata posta una domanda che mi ha fatto tremare cuore e gambe. Vorresti diventare una conduttrice televisiva?”, queste le parole della bellissima Nilufar in post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Un sogno che si avvera per l’ex tronista che attraverso il dating show della De Filippi e la partecipazione a “Temptation Island” è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico italiano.

Dopo 7 mesi dalla proposta l’Addati ha dichiarato che il fatidico momento sta per avvicinarsi e realizzerà il sogno di una vita. Tuttavia i dettagli del progetto sono ancora avvolti nel mistero. Difatti la bella Nilufar non ha svelato nulla in proposito. I fans quindi sono in trepidante attesa per scoprire di quale programma si tratta e tutti i particolari che riguarderanno questa prima esperienza da conduttrice dell’ex tronista.

Intanto sembrerebbe che le riprese di questa nuova ed emozionante avventura partiranno la prossima settimana, mentre per la messa in onda il prossimo aprile. “Vi porto con me, come sempre”, ha detto la bellissima Nilufar.