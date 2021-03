Sanremo 2021, c’è un positivo al Covid: cambia la scaletta di questa sera

Primo colpo di scena per il Festival di Sanremo 2021. C’è un positivo al Covid, cambia la scaletta della prima serata

Questa sera, andrà in scena il primo dei cinque appuntamenti col Festival di Sanremo 2021. La kermesse parte nonostante le tantissime polemiche, con Amadeus e Fiorello pronti a guidare anche questa edizione legata alla canzone italiana. Poco fa, un primo colpo di scena ha però colpito tutti: un membro dello staff di Irama è positivo al Covid.

Cambia la scaletta per la prima serata quindi, come annunciato dalla Rai. Il cantante si è subito sottoposto al tampone molecolare per le verifiche del caso, ed è in attesa dei risultati. La sua esibizione – che era prevista per questa sera – è stata rimandata a domani sera. Il tutto in attesa di capire se risulterà negativo al test effettuato o meno.

