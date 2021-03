Il Festival di Sanremo esordirà oggi in prima serata sugli schermi dei telespettatori. Gli ospiti e cantanti della prima serata.

La 71esima edizione del Festival di Sanremo inizierà oggi, martedì 2 marzo. Sarà un’edizione storica in quanto l’intero pianeta è ancora in piena pandemia e la produzione ha dovuto studiare tutto nel minimo dettaglio per garantire lo svolgimento della kermesse musicale in pieno rispetto delle normative covid-19.

La scaletta di stasera prevede le esibizioni di quattro artisti delle Nuove Proposte e i primi tredici dei ventisei Big. I nomi degli artisti e degli ospiti che prenderanno parte alla kermesse musicale sono stati comunicati durante la conferenza stampa della vigilia dal vice direttore di Rai 1, Claudio Fasulo.

Sanremo 2021, ospiti e cantanti della prima serata: inizio col botto

Come comunicato nella conferenza stampa di ieri dal vice direttore di Rai 1, Claudio Fasulo, saranno tredici gli artisti in gara questa sera. A proporre sul palco dell’Ariston i loro brani inediti saranno Arisa, Annalisa, Fasma, Francesca Michelin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Madame e Max Gazzé.

Per la categoria Nuove Proposte i primi quattro giovani artisti a esibirsi saranno Avincola con il brano “Goal”, Elena Faggi con la canzone “Che ne so”, Folcast con “Scopriti” e Gaudiano con “Polvere da sparo”.

Tra gli ospiti della serata invece ci saranno Loredana Bertè – che presenterà il suo nuovo singolo -, Diodato – vincitore di Sanremo 2020 -, e a seguire la Banda della Polizia di Stato con Olga Zakharova e Stefano Di Battista. Infine, ci sarà anche Alessia Bonari, l’infermiera diventata simbolo della pandemia.