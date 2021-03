Offese la Meloni in diretta, si dimette Palumbo di Controradio

Meloni offesa in diretta, si è dimesso Raffaele Palumbo. Ecco la nota ufficiale del direttore editoriale di Controradio.

Si è dimesso Raffaele Palumbo, il direttore editoriale di Controradio al centro della bufera per le offese in diretta a Giorgia Meloni. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista in una nota ufficiale. Secondo quanto riferito, tale decisione servirà a “riflettere su quanto accaduto, per metabolizzare gli insulti, le minacce e le offese ricevute, talvolta inferiori per lesività a certe analisi di persone che non sanno di cosa parlano”.

Meloni, si dimette Raffaele Palumbo

Ma soprattutto – più di ogni altra cosa “per difendere l’onorabilità e la credibilità di una radio che ha 45 anni di storia e una storia che parla, e che racconta una vicenda completamente e sempre diversa da quanto accaduto in quei 27 minuti di trasmissione”. Il cda dell’emittente radiofonica ha accettato le dimissioni non escludendo una futura nuova collaborazione.