Nigeria, liberate le studentesse rapite venerdì a Jangebe

Sono state liberate le 279 studentesse rapite venerdì scorso a Jangebe, in Nigeria: l’annuncio del governatore

Sono state liberate le 279 studentesse che venerdì scorso erano state rapite nel collegio di Jangebe, a nord-est della Nigeria. Le ragazze ora si trovano in una base del governo di Zamfara e stanno bene. L’annuncio è arrivato direttamente dal governatore di stato, Bello Matawalle. “Sono felice di annunciare che le ragazze sono state rilasciate. Sono appena arrivate al palazzo del governo, sono in buona salute”, ha dichiarato.

Nigeria, non è chiaro se sia stato pagato un riscatto

Secondo le prime notizie trapelate nel fine settimana scorso, le ragazze rapite erano oltre 300 ma la CNN ha ieri specificato fossero 279 dopo la liberazione di 38 di loro, avvenuta sabato scorso. Non è stato comunque chiarito se sia stato pagato un riscatto per la liberazione o meno.

Questo non è stato però l’unico attacco del genere avvenuto negli ultimi mesi. La scorsa settimana infatti, sono state rapite 42 persone da una scuola in Niger, capitale della Nigeria. A dicembre, invece, oltre 300 ragazzi sono stati sequestrati da un istituto a Kankara, nello stato di Katsina, per poi essere rilasciati dopo una serie di negoziazioni con funzionari del governo.