Netflix, arriva La Regina degli Scacchi stagione 2? Parla la Taylor-Joy

Tra le serie più amate di Netflix, c’è senza dubbio La Regina degli Scacchi. Arriverà la stagione due? Il commento della protagonista

Premiato alla 78esima edizione dei Golden Globe Awards come Miglior Miniserie, La Regina degli Scacchi è senza dubbio uno dei prodotti di punta della piattaforma di streaming. I fan hanno letteralmente amato vedere l’attrice Anya Taylor-Joy – premiata come miglior attrice in una miniserie – nei panni di Beth Harmon.

La speranza di tutti è quella di poter vedere una seconda stagione dello show televisivo sugli scacchi. Questo nonostante sia stata ideata come una serie limitata e di una sola stagione. Al termine della premiazione, la Taylor-Joy si è fermata a parlare con ET della sua vittoria e ha rilasciato un breve commento su una possibile stagione due.

Netflix, Taylor-Joy: “Stagione due? Forse, non ne abbiamo parlato”

I fan stanno richiedendo a gran voce la seconda stagione de La Regina degli Scacchi. Una delle serie TV di punta che sono uscite nell’ultimo anno su Netflix, hanno ricevuto diversi riconoscimenti nella notte dei Golden Globe Awards. Dopo aver vinto il premio come Miglior attrice in una miniserie, Anya Taylor-Joy ha parlato di una possibile nuova stagione. “Forse, ma non ne abbiamo ancora mai parlato. Non voglio deludere nessuno, ma al momento non ci abbiamo pensato. Siamo rimasti sorpresi quando la gente ha iniziato a chiederci della seconda stagione” ha spiegato.

“Adoro comunque l’intera squadra che si è venuta a creare durante le riprese, e coglierei molto volentieri l’opportunità di lavorare ancora con loro. Vedremo cosa succederà” ha poi concluso la Taylor-Joy.