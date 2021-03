Quest’anno Morgan non sarà alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, ma nonostante ciò il suo nome è tornato in trend.

L’anno scorso l’episodio sul palco dell’Ariston con Bugo, quest’anno alcune dichiarazioni sconcertanti. Morgan non sarà tra i concorrenti del Festival di Sanremo che inizierà questa sera, ma nonostante ciò le dichiarazioni fatte ai microfoni di mowmag.com lo hanno portato in trend.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>> Sanremo 2021, ospiti e cantanti della prima serata: inizio col botto

Il cantante ha parlato in modo particolare di una denuncia per stalking e dei suoi tentati suicidi. Per quanto riguarda il primo punto, Morgan non rivela il nome della donna ma dice di averla amata veramente. “Lei deve aver subito qualcosa che non so, un incantesimo, è inspiegabile quello che è successo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, Tommaso Zorzi scatenato dopo il trionfo: festeggia coi tacchi – VIDEO

Morgan, dichiarazione choc dell’artista: “Lo faccio due volte al mese”

Il secondo punto è il tasto più dolente. Morgan non soffre solo per la denuncia per stalking, ma è afflitto anche da altri pensieri. Nel corso dell’intervista quando gli è stato chiesto se avesse mai tentato il suicidio, lui in tono ironico ha risposto: “Per me il tentato suicidio è come se fosse una cura, lo tento un paio di volte al mese. Secondo me andrebbe somministrato come cura antidepressiva un paio di volte al mese”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Jon Bon Jovi, Story of Love: un amore lungo 40 anni

A seguire la domanda se se pensa mai alla morte. “È un pensiero, è il pensiero della morte, ma in realtà è un grido di aiuto. D’altra parte se vivi nella situazione del silenziato l’unica chance che hai per farti sentire è il racconto di te stesso, no?”.