Mediaset, amatissima telenovela chiude i battenti: fan in rivolta

L’amatissima telenovela di Mediaset chiude i battenti a marzo 2021, ma i fan non lo accettano e chiedono spiegazioni

Appena appresa la notizia, i fan non hanno potuto accettarlo ed hanno cominciato la loro rivolta. Stando a quanto comunicato direttamente dalla Spagna, Paese d’origine della famosa telenovela, Una vita è arrivata al capolinea. TVE, dopo 1500 episodi, ha deciso di dare una fine alla serie conosciuta come Acacias 38 nel Paese d’origine.

Una vita è cominciato in Italia a giugno del 2015 con episodi da 35 minuti l’uno – in Spagna durante 50 minuti – e trasmessi dalla Mediaset su Canale 5. La soap ha debuttato con il 20,83% di share. Nella seconda stagione lo share è del 20,9%, mentre la terza del 24,7% e la quarta del 22,4%. La quinta raggiunge il 23,5%. Intanto che in Spagna ci si avvia verso il finale di stagione, in Italia la programmazione della sesta stagione è ancora ignota.

Una vita, chiude la telenovela Mediaset: fan in rivolta

La fortuna, per gli amanti della telenovela in Italia, è che ci sono ancora un bel po’ di episodi da vedere. Come confermato dalla Spagna, Una vita chiuderà al suo 1500° episodio, quindi a Marzo 2021. In Italia, si è in ritardo di circa 300 episodi e con tutta una stagione ancora da recuperare, pertanto per la fine si prospetta l’attesa di almeno un anno e mezzo.

Nonostante ci siano episodi abbastanza da terminare per il 2022, i fan italiani sono immensamente dispiaciuti per la fine della telenovela che ha tenuto incollati tantissimi telespettatori ogni pomeriggio post pranzo davanti alla TV.