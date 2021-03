Madame, curiosità che nessuno sapeva: c’entra Cristiano Ronaldo!

Madame è una delle giovanissime in gara a Sanremo 21, ma parte del suo successo lo deve al fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo

Francesca “Madame” Calearo è una dei 26 big in gara a Sanremo 2021. In gara con il brano Voce è la prima volta che la giovane artista si esibisce sul palco del Teatro Ariston. Un giorno qualunque, da 17enne, Madame riceve un messaggio da un fan che gli segnala che Cristiano Ronaldo ha postato una storia su Instagram, dal suo terrazzo in cui cantava il celebre brano Sciccherie.

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’artista ha raccontato il momento in cui ha visto la storia: “Ho chiamato i miei manager in lacrime ed urlato euforica. Successivamente ho condiviso la storia con i miei followers che hanno festeggiato con me”. Con i suoi 266 milioni di followers, il campione portoghese ha dato una grande visibilità alla giovane appena diciottenne.

Madame, chi è: la carriera e la vita privata

Nata e cresciuta in un piccolo paesino in provincia di Vicenza, Francesca “Madame” Calearo ha debuttato nel mondo della musica molto presto. Classe 2002, a 16 anni ha firmato un contratto con l’etichetta Sugar Music, ma la notorietà l’ha raggiunta nel 2018 grazie al brano Sciccherie che ha riscosso parecchi consensi tra i giovani. In un’intervista rilasciata a La Stampa, Madame si è detta paradossalmente contenta di partecipare ad un Festival di Sanremo senza pubblico perché per niente abituata ad esso: non ha mai tenuto un concerto in vita sua.

Voce sarà il brano in gara che pubblicherà nell’omonimo album che, auspicabilmente, potrebbe portarla ad un tour nel 2022 con il quale si abituerà al pubblico per un eventuale ritorno al Festival.