Juventus-Spezia, streaming gratis: dove vedere il match di Serie A

Stasera si gioca l’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A tra Juventus e Spezia: scopriamo dove vedere il match

Stasera, alle ore 20:45, la Juventus ospiterà lo Spezia in un match in cui dovrà dare il massimo per riscattare il pareggio in casa del Verona per 1-1 e risalire la china. Il risultato di stasera dirà molto del futuro di Pirlo che a fine stagione rischia di essere sollevato dall’incarico, dato che in campionato è anche lontano dal primo posto in classifica attualmente occupato dall’Inter.

Lo Spezia proverà a non concedere nulla pur giocandosela a viso aperto come fatto contro chiunque da inizio stagione. Sarà Cristiano Ronaldo a caricarsi di tutte le responsabilità sulle proprie spalle e proverà a trainare i suoi compagni verso la vittoria. Il tecnico spera di recuperare anche Morata, ma è in forte dubbio la sua presenza fin dal primo minuto

Tornando alla situazione del tecnico bianconero, la mancata qualificazione ai quarti di Champions potrebbe causarne l’esonero a fine campionato. Sono già in fase di studio alcuni profili: da Zidane a Gasperini, passando per il ritorno di Allegri.

LEGGI ANCHE—> Juventus-Napoli, De Laurentiis vuole cambiare data: il motivo

Juventus-Spezia, dove vedere il match

La gara tra Juventus e Spezia delle 20:45 sarà visibile in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: il futuro è un rebus

A disposizione anche il servizio Sky Go per vedere il match su smartphone, tablet e pc. In alternativa c’è anche la piattaforma Now Tv, ma occorrerà acquistare uno degli abbonamenti disponibili.