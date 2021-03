Juventus-Spezia 3-0: highlights, voti e tabellino della partita all’Allianz Stadium. La squadra di Pirlo fatica,ma con i cambi trova i tre punti

Juventus-Spezia 3-0: a leggere il punteggio e solo quello, sembra una passeggiata. E invece per almeno un’ora la Juve ha faticato terribilmente contro uno Spezia bello e solido. Poi però Pirlo ha ribaltato tutto con i cambi e una panchina che pochi possono permettersi, nonostante le assenze.

Alla fine però contano i tre punti, la sesta vittoria di fila in casa e il ritorno al gol di Morata che all’Allianz Stadium non aveva ancora timbrato il cartellino. Decisivo lo spagnolo così come per una volta pure Bernardeschi e non è un caso che il vantaggio arrivi

Juventus-Spezia 3-0: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 62′ Morata, 71′ Chesa, 88′ Cristiano Ronaldo



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6, Demiral 5.5, Alex Sandro 6, Frabotta 5.5 (61′ Bernardeschi 7); Chiesa 6.5 (72′ Ramsey sv), Bentancur 6, Rabiot 6, McKennie 5.5 (61′ Morata 7); Kulusevski 6 (88′ Di Pardo sv), Cristiano Ronaldo 6.5. All. Pirlo 6.5

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Vignali 5.5, Terzi 6, Erlic 6, Marchizza 5.5 (85′ Bastoni sv); Estevez 6, Leo Sena 6 (85′ Agoumé sv), Maggiore 6.5 (72′ Acampora sv); Farias 6 (72′ Verde sv), Nzola 5 (72′ Galabinov sv), Gyasi 6. All. Italiano 6.5

NOTE: ammoniti Frabotta (J), Demiral (J). Note: Galabinov al 94′ ha fallito un rigore

Clicca qui per vedere in anteprima tutti gli highlights di Juventus-Spezia