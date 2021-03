Sembra quasi una storia Disney quella di Jon Bon Jovi e di sua moglie Dorothea Hurley. I due si conobbero tra i banchi di scuola del liceo e tra loro fu amore a prima vista. Tutto nacque, come ha raccontato la rock star, da un compito di storia che lei gli permise di copiare. Jon si sentì attratto da lei all’istante. “Dal primo momento in cui la vidi me ne innamorai e questo non è mai cambiato”.

Quando Jon e Dorothea si sono conosciuti, ovviamente, lui non era l’artista che oggi tutti conoscono ed era semplicemente John Francis Bongiovi Jr: un ragazzo come tanti. Però, quando arrivò il successo e lui divenne una star planetaria il loro amore rimase lo stesso di sempre.

Jon Bon Jovi, Story of Love: un amore lungo 40 anni

“Ci piace stare insieme e non siamo mai caduti nelle trappole che la celebrità può comportare. Io scrivo canzoni. E sono bravo a interpretarle. Tutto qua”. In 40 anni i due hanno visto naufragare tante coppie di celebri, ma loro hanno un segreto per restare a galla. “Il rispetto reciproco è la chiave di un rapporto duraturo. Siamo cresciuti insieme e ci piacciamo davvero e desideriamo ancora stare insieme. Lei è senza dubbio il mio rock”.

Non solo una frase buttata lì quella di Jon Bon Jovi. Dorothea è realmente la sua musa ispiratrice. Nell’ultimo album, Bon Jovi 2020 – uscito il 2 ottobre scorso – c’è una canzone che ha dedicato a Dorothea e ai suoi 4 figli: Story Of Love.