GF Vip, Tommaso Zorzi scatenato dopo il trionfo: festeggia coi tacchi – VIDEO

Il Grande Fratello Vip ha il suo vincitore: Tommaso Zorzi. L'influencer non si aspettava questo trionfo e così ha festeggiato scatenandosi sui tacchi.

Tutto ha un inizio e una fine. Il GF Vip non fa eccezione e nella serata di ieri 1 marzo è andato in scena l’ultimo atto del reality show più seguito dagli italiani. Il vincitore è stato Tommaso Zorzi che al televoto ha sconfitto Pierpaolo Petrelli. Terza classificata la showgirl Stefania Orlando, amica dell’influencer milanese, mentre la prima finalista e favorita per la vittoria finale, Dayane Mello, è arrivata soltanto quarta.

La vittoria di Tommaso Zorzi era stata preannunciata da moltissimi utenti sin dall’inizio del programma. Il suo cammino nella Casa è stato eccezionale e lui stesso ha affermato: “Sono entrato ragazzo ed esco uomo”. Un percorso suo di crescita personale e anche professionale.

GF Vip, Tommaso Zorzi scatenato dopo il trionfo: mai visto così – VIDEO

Una vittoria è sempre una vittoria e ognuno festeggia a modo suo. Tom Brady il 7 febbraio scorso quando ha trionfato sui Chiefs e conquistato il suo settimo Super Bowl in carriera ha festeggiato ubriacandosi e lanciando il trofeo da una barca all’altra insieme al suo amico e collega Rob Gronkowski.

Tommaso Zorzi non ha esattamente reagito allo stesso modo di “The Goat” però sorseggiando un calice di vino e camminando su dei tacchi rossi ha festeggiato insieme a tutti i suoi ormai ex coinquilini.