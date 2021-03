Gerry Scotti, clamoroso ritorno: la decisione spiazza i suoi fan

L’amatissimo conduttore Gerry Scotti si appresta a fare un clamoroso ritorno che spiazza i suoi fan: l’annuncio

Gerry Scotti tornerà in tv come protagonista di Striscia La Notizia e lo farà avendo come compagna di viaggio la comica Francesca Manzini. Il conduttore sarà dietro al bancone del programma di Antonio Ricci da domenica 8 marzo. Il conduttore si è espresso sull’avventura ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni: “Succede di tutto, anche perché non proviamo nulla. Ricci non ti dice mai prima i temi dei servizi e quando te li dice, poi li cambia all’ultimo minuto”. Lo stesso poi si è detto felice di tornare a Striscia.

Gerry ha parlato anche della Manzini, di cui ha detto: “È un fiume in piena, ha un’energia contagiosa. Ogni giorno arriva con dieci proposte. Ricci e gli autori gliene bocciano otto, ma le due che restano le fa benissimo”.

LEGGI ANCHE—> Laura Pausini, gaffe Mediaset: l’errore non passa inosservato – FOTO

Maria De Filippi su Gerry Scotti: “Aveva molta paura”

Maria De Filippi si è concessa in un’intervista ai microfoni di Verissimo, su Canale 5, per Silvia Toffanin ed ha parlato anche dell’amico Gerry Scotti. “Aveva tanta paura del Covid”, ha ammesso la conduttrice. “Ha saputo di averlo mentre stavamo registrando una puntata – ha rivelato – inizialmente stava bene, poi il virus ha preso un po’ di spazio. Qualche giorno dopo ho chiamato Gerry e ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato”.

LEGGI ANCHE—> GF Vip, Dayane Mello e Cristiano Malgioglio: la proposta fuori dalla casa

A quel punto ha confessato di “non aver avuto il coraggio di chiedergli cosa stesse succedendo. Ho capito che c’era qualcosa che non andava e così ho iniziato a scrivergli perché forse era più facile, l’ho sentito molto spaventato”. Poi la luce in fondo al tunnel: “Ero molto felice quando è tornato, l’ho trovato magro e bello come il sole e anche lui era felice di poter tornare finalmente a lavorare”.