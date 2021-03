Francesco Renga, ammissione inaspettata: “È terrificante”

Arrivano le prime indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2021, una di queste riguarda proprio il big Francesco Renga

Francesco Renga è uno dei 26 big in gara a Sanremo 2021 e probabilmente uno dei più conosciuti di quest’edizione un po’ particolare che prevede tantissimi nuovi nomi giovani. Proprio per questo, dal cantante affermato friulano ci si aspettano grandi cose, ma qualcuno ha già demolito i sogni dei tanti spettatori.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, uno dei componenti della grande orchestra che accompagna tutti i cantanti in gara a Sanremo 2021, ha svelato qualcosa sulle canzoni in gara e sulla serata cover. Quando gli è stato chiesto chi fosse il peggiore di quest’edizione, ha risposto senza alcun dubbio: “Francesco Renga. Ha una canzone terrificante”. Una forte dichiarazione che arriva in maniera piuttosto inaspettata viste le alte aspettative sul veterano di Sanremo.

Francesco Renga, aspettative deluse? Tutti gli altri anni a Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

Con il brano Quando trovo te, Francesco Renga è al suo 10° anno come concorrente in gara del Festival di Sanremo. Di questi dieci, uno l’ha vissuto insieme alla sua band nella sezione giovani con i Timoria e ne ha vinti soltanto uno, nel 2005 con la meravigliosa canzone Angelo.

Il debutto nel Teatro Ariston è avvenuto nel 1991 con la band composta da lui alla voce, Sasha Torrisi voce e chitarre, Pippo Ummarino alle percussioni, Carlo Alberto ‘Illorca’ Pellegrini basso e voce, Enrico Ghedi alla tastiera, Diego Galeri alla batteria e Omar Pedrini alla chitarra.

Da solista, invece, ha esordito nel 2001 con il brano Raccontami:

L’ultima partecipazione a Sanremo, invece, risale soltanto a due anni fa con il brano Aspetto che torni: