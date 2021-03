Fedez e Chiara Ferragni, c’è l’indizio sul nome della figlia in arrivo – FOTO

Fedez decide di dare un simpatico indizio sul nome della figlia in arrivo. I fans incuriositi si lasciano andare a pronostici e suggerimenti

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo che lo vede tra i cantanti in gara, Fedez si rende protagonista di un simpatico indizio che riguarda la sua famiglia.

Il cantante, sposato con la seguitissima ed amatissima influencer Chiara Ferragni, sulla propria pagina Instagram ha pubblicato una simpatica foto che svelerebbe l’iniziale del nome della bambina in arrivo.

La collaudatissima coppia convolata a nozze il primo settembre del 2018, nella splendida cornice della “Dimora delle Balze” a Noto, in Sicilia, è in attesa del secondo figlio. Dopo la nascita del primogenito, Leone, è in arrivo una splendida bambina.

Un simpaticissimo indizio che Fedez ha voluto lasciare ai suoi followes su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

E’ proprio alla bambina in arrivo che Fedez ha voluto dedicare l’ultima foto pubblicata su Instagram, dove il cantante appare di spalle vestito con una camicia che riporta le iniziali dei membri della propria famiglia. Difatti, la didascalia che accompagna lo scatto non lascia dubbi. Nel post pubblicato il rapper ha scritto: “La mia famiglia mi copre le spalle”.

Tra le iniziali disegnate sulla coloratissima camicia, è spuntata una “V” che, ad esclusione, sarebbe proprio l’iniziale del nome della futura nascitura. Dopo la pubblicazione non sono mancati i simpatici commenti tra pronostici e suggerimenti da parte degli oltre 11milioni di followers.

Questa nascita rappresenterà sicuramente un momento di gioia infinita e felicità per Fedez che proprio di recente ha rilasciato delle importantissime dichiarazioni personali. Sembrerebbe infatti che il rapper soffra di attacchi di panico, patologia per la quale segue una terapia mirata, la cosiddetta Emdr che si sostanzia in un approccio terapeutico utilizzato per il trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress, soprattutto allo stress traumatico.