Covid, Germania verso l’estensione del lockdown: misure fino al 28 marzo. La Merkel prenderà una decisione definitiva nella giornata di mercoledì

Il governo centrale e le varie amministrazioni dei Land tedeschi avrebbero deciso di estendere il lockdown per il Covid di almeno altre tre settimane, fino al 28 marzo. Secondo quanto riportato dalla Reuters, la cancelliera Angela Merkel e i capi degli stati federali tedeschi terranno una riunione mercoledì per arrivare ad una decisione definitiva.

Parallelamente l’esecutivo di Berlino sta lavorando a una bozza di accordo per consentire la riapertura di negozi in aree in cui il numero di infezioni da coronavirus è considerato ragionevolmente basso.

Il limite individuato è di 35 casi ogni 100.000 persone nella media settimanale. Alcuni punti vendita, come fiorai, librerie e negozi di giardinaggio potrebbero riaprire anche con numeri più elevati. In più a partire dall’8 marzo potrebbe esserci anche un allentamento sul numero di persone autorizzate a riunirsi al di fuori del proprio nucleo familiare.

Covid, Germania verso l’estensione del lockdown: massima attenzione fino al termine di marzo

Attualmente la Germania è al top della classifica europea per numero di dosi di vaccino inoculate (circa 6 milioni) proprio davanti all’Italia. L’influenza delle varianti sta però creando dei problemi per il tasso di ospedalizzazione e spinge alla ricerca di inevitabili misure restrittive.

Il governo tedesco sta preparando un appello ai cittadini per evitare spostamenti interni e all’estero durante il periodo pasquale. Questa fase viene dichiarata fondamentale per evitare lo scoppio della terza ondata.

Proprio per questo la maggior parte dei negozi è ancora chiusa dalle misure introdotte lo scorso 16 dicembre, al pari di ristoranti e bar. Sono invece tornati in aula, la scorsa settimana, gli alunni delle scuole elementari, mentre per quelli delle superiori si attenderà almeno la fine di marzo.

Il numero di casi di coronavirus in Germania è salito a 2.451.011, secondo i dati rilasciati lunedì dall’Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Le vittime sono in totale 70.463.