Covid-19, Modena zona rossa: l’annuncio del sindaco

Covid-19, anche Modena passa zona rossa. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco. Ecco quanto riferito dal primo cittadino.

Modena passa in zona rossa dal prossimo 4 marzo. Dopo Bologna, un’altra città emiliana è blindata dato il quadro preoccupante sul fronte Covid-19. Lo annuncia il sindaco Gian Carlo Muzzarelli attraverso la propria pagina Facebook, con i dettagli dell’ordinanza attesi per domani. “Una scelta necessaria e indispensabile per poter arrestare la diffusione del contagio”, evidenzia il primo cittadino.

Non ha avuto dubbi il referente politico che, seppur a malincuore, ha disposto subito per un pronto intervento: “Di fronte alla rapida evoluzione della situazione a cui stiamo assistendo, con la complicazione delle varianti, serve una decisione di responsabilità con l’unico provvedimento che in questa fase può garantire efficacia. Inutile tergiversare con interventi parziali che avrebbero chiuso solo la scuola senza toccare alcuni dei luoghi dove il contagio effettivamente si diffonde”.