Covid-19, Ema: “L’11 marzo possibile ok a Johnson&Johnson”

COvid-19, nuovo aggiornamento importantissimo: potrebbe essere approvato il nuovo vaccino Johnson&Johnson.

E’ in arrivo un nuovo importante rinforzo per la lotta al Covid-19: il vaccino Johnson&Johnson. Il nuovo prodotto statunitense, già approvato negli Stati Uniti, presto sbarcherà anche in Europa e in Italia in particolare. E’ infatti atteso il via libera ufficiale anche dell’Ema. L’Agenzia europea per i medicinali, per tal motivo, convocherà una sessione straordinaria del suo comitato per prendere in considerazione l’uso di questo nuovo medicinale ed autorizzarne eventualmente l’uso.

Covid-19, approvazione in arrivo per Johnson&Johnson?

Lo comunica la stessa agenzia in un comunicato ufficiale e aggiunge: “Quel giorno potrebbe essere emesso un parere sull’autorizzazione all’immissione in commercio di questo vaccino, a condizione che i dati presentati sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia del vaccino siano sufficientemente solidi e completi e che qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta per completare la valutazione sia prontamente presentata”.