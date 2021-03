Calciomercato Milan, il giocatore ha già convinto tutti: si lavora al riscatto

Calciomercato Milan, il giocatore ha pienamente convinto e il riscatto si fa sempre più vicino. La strategia di Maldini e Massara

Il Milan sta vivendo una stagione al di sopra delle proprie aspettative. Dopo aver per lungo tempo accarezzato il sogno Scudetto, ora l’obiettivo numero uno è la qualificazione alla prossima Champions League. Con la vittoria di domenica sera contro la Roma, gli uomini di Pioli hanno ritrovato fiducia nei propri mezzi.

Tra i tanti elementi positivi, è impossibile non menzionare Fikayo Tomori. Scelto a sorpresa dal 1′ – a discapito del capitano Alessio Romagnoli – il centrale ex Chelsea ha pienamente convinto tutti, e c’è chi già chiede a gran voce il riscatto. Anche il Milan sembra esserci convinto e, stando a quanto riferisce Tuttosport, sono già partiti i primi dialoghi in tal senso.

Calciomercato Milan, il riscatto di Tomori è la priorità

Sono bastate 6 partite a Fikayo Tomori per convincere tutti. Il difensore ex Chelsea è arrivato al Milan in prestito nell’ultima sessione di calciomercato, con un riscatto piuttosto oneroso: si parla di 28 milioni di euro. Tanti, ma non troppi secondo la dirigenza rossonera. Stando a quanto riferisce Tuttosport, Maldini e Massara avrebbero già avviato i primi contatti con il club londinese in tal senso. L’obiettivo è quello di capire se ci sono margini di trattativa, così da abbassare leggermente le richieste.

Tomori è ormai ufficialmente fuori dal progetto Chelsea, col neo tecnico Tuchel che ha già chiesto ad Abramovich un doppio rinforzo in difesa la prossima estate. Si spera di poter far leva anche sulla volontà del giocatore per rendere la trattativa più agevole.