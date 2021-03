Nove anni di dominio in Italia e in Europa. I tifosi bianconeri, così come la società, sono abituati a vincere e le ultime prestazioni della squadra portano a pensare a un esonero di Andrea Pirlo.

La Juventus ha vinto nove scudetti consecutivi e in Europa è arrivata a un passo dalla vittoria in Champions League per ben due volte. Più che una squadra era considerata una macchina perfetta capace di rendere le cose impossibili semplicissime. Tutto è iniziato con Antonio Conte che poi ha passato il testimone a Massimiliano Allegri. Record su record che, con l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina sono stati interrotti. Dopo il tecnico toscano è stata la volta di Andrea Pirlo.

L’ex faro del centrocampo bianconero è stata considerata una scommessa dai tifosi e dalla stessa società, e quest’ultima sperava di poter vincere. Purtroppo ad oggi i risultati ottenuti sono modesti e il futuro di Andrea Pirlo è in bilico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, via Cristiano Ronaldo: il motivo

Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: il futuro è un rebus

La Juventus è attualmente terza in classifica a meno 10 dall’Inter. Il cammino in campionato, nonostante gli alti e bassi non è da considerarsi negativo tenendo conto dell’emergenza infortuni, ma quello relativo alla Champions League non può essere perdonato.

La compagine bianconera ha affrontato nella gara di andata degli ottavi di Champions League un modesto Porto che è riuscito a mettere in difficoltà CR7 & co. 2-1 il risultato finale che tutti i supporters bianconeri sperano di poter ribaltare il 9 marzo. Nel caso in cui arrivi la disfatta, Andrea Pirlo potrebbe essere esonerato subito oppure potrebbe restare fino a fine stagione per poi andare via. Il futuro de “il Maestro” è strettamente collegato a quello del cammino in Champions della sua squadra.