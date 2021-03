Belen Rodriguez da record, assurdo: è la 30esima volta! 

Belen Rodriguez, clamoroso: è successo di nuovo. La notizia è a dir poco incredibile e gli italiano non la prendono bene.

Un virtuale assembramento di tapiri d’oro nella casa di Belen Rodriguez. La show girl argentina, infatti, ha vinto in queste ore quello che rappresenta addirittura il suo 30esimo premio satirico e caratteristico di Striscia La Notizia. Il motivo per quest’ultimo successo? La partecipazione a un mega evento in piena pandemia, tra l’altro proprio quando la situazione in Italia torna a farci spaventosamente seria.

Potrebbe interessarti anche —-> Michelle Hunziker rivela il suo dramma: “Ho avuto attacchi di panico”

Belen Rodriguez, ci risiamo: nuovo tapiro d’oro per la show-girl

La sudamericana, di fatto, è finita nell’occhio del ciclone per aver presenziato all’inaugurazione di un locale milanese dove circa 400 invitati hanno ballato senza badare a mascherine e distanziamento. Intercettata dall’ottimo Valerio Staffelli, la donna, incinta di cinque mesi, si è difesa così: “Ero seduta in una zona riservata e ho rimosso la mascherina solo e unicamente per mangiare o scattare qualche foto velocemente. Non ho nemmeno visto la folla: sono andata via prima che il tutto degenerasse”.