Bassetti a iNews24: “Arcuri? Un parafulmine che ha pagato colpe non sue”

Il vaccino monodose Johnson and Johnson approvato dalla FDA negli Stati Uniti; l’auspicio che EMA faccia lo stesso in Europa, e altrettanto AIFA in Italia; il siluramento del commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri. Sono tanti i temi che inews24.it ha affrontato con Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive al policlinico San Martino di Genova.

“Io penso che ogni cambio sia una cosa buona – dice Bassetti, riferendosi all’ormai ex commissario Arcuri riguardo la campagna vaccinale in Italia – come quando si cambia l’allenatore. Arcuri ha pagato, probabilmente, colpe che non erano sue. Ha finito per fare da parafulmine. Gli hanno messo in mano troppe cose, dalle mascherine ai vaccini. Sarebbe stato meglio pensare a delle figure differenziate.” In definitiva, conclude Bassetti, era comunque “auspicabile un cambio di passo totale.”

“Le 4 milioni di dosi somministrate sono poche. A marzo pagheremo un tributo alto”

“I cambi che ci sono stati al Ministero della Salute col nuovo sottosegretario e col nuovo commissario – continua Bassetti – mi auguro portino più vaccini. Gli italiani hanno bisogno del vaccino. Io non mi aspettavo di arrivare al primo di marzo con sole 4 milioni di dosi somministrate. Potevamo andare incontro a questa terza ondata con una forza diversa. Invece pagheremo un tributo nuovamente alto.”

Sul nuovo commissario straordinario nominato dal governo Draghi, Francesco Paolo Figliuolo: “Un militare la cui mentalità è molto pragmatica. Sono sicuro che con i giusti strumenti e mezzi possa aiutare. D’altronde questa è una guerra, è giusto ci sia un militare a combatterla.”