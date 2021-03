Aiello, arriva la clamorosa rivelazione: “Salirà sul podio”

Aiello ha l’onore di inaugurare il palco dell’Ariston per Sanremo 2021, ma non tutti lo conosco: qualcuno sostiene salirà sul podio

Aiello, nome d’arte di Antonio Aiello è uno dei 26 big in gara a Sanremo 2021. Sarà lui, stasera, ad esibirsi per primo sul palco del Teatro Ariston con il brano “Ora”. A Il Fatto Quotidiano, uno dei componenti della grande orchestra che accompagnerà gli artisti in gara ha svelato: “Aiello è una forza della natura anche se il testo non è il proprio il massimo. Però ci ha colpito per la sua interpretazione. Lo vedrei sul podio anche se ha un caratterino…”.

Incuriositi dalla parola ‘caratterino’, è sorta spontanea una domanda da parte del giornalista Andrea Conti: “Cioè?”. Senza nessun pelo sulla lingua, il componente della grande orchestra di Sanremo ha rivelato un dettaglio assurdo: “Ha tartassato – per non dire un altro termine – il regista per ogni minima inquadratura per ogni frazione di secondo della canzone. ‘Allora quando scendo fai così, quando mi giro l’inquadratura deve essere primo piano, e poi quello e l’altro’. Insomma se dovesse ‘esplodere’ dal punto di vista discografico non sarà facile avere a che fare con lui”.

Aiello, chi è il cantante cosentino partito dal basso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A I E L L O (@_aiello__)

Prima di salire sul palco del Teatro Ariston, Aiello ha lanciato un messaggio importante ai suoi fan: “Sono uno di voi, non dimenticatelo mai”. Antonio Aiello è nato a Cosenza nel luglio del 1985, tifoso sfegatato dell’Inter, ha cominciato a cantare fin da bambino, salvo arrivare poi nella sezione nuove proposte di Sanremo 2011 dove non riuscì a qualificarsi tra i finalisti.

La sua popolarità è cresciuta negli ultimi anni, dopo aver annunciato l’Ex voto Tour 2020 – che non è mai potuto partire, rinviato al 2022 – e la hit estiva Vienimi (a ballare).