Zaki, Amnesty International: “Rischia un altro anno di carcere” 

Zaki, ancora terribili notizie dall’Egitto dove lo studente universitario è ormai rinchiuso da un anno. Ecco quanto riferito dal portavoce di Amnesty International.

Patrick Zaki rischia un altro anno di carcere: lo rivela Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia intervenuto ai microfoni dell’ANSA. “A questo punto – rivela infatti il diplomatico – la sensazione è che ci sia un accanimento giuridico dell’Egitto sul ragazzo, e mi sembra piuttosto evidente che lo scopo sia quello di lasciarlo in carcere per un altro anno come quello appena concluso”, riferisce con amarezza.

Zaki, ancora cattive notizie

Serve un intervento immediato delle istituzioni per uno studente che, di fatto, non ha commesso nessun vero reato. Eppure, quando si pensava finalmente a un rilascio, ecco che è giunto il rinnovo della detenzione per altri 45 giorni anca: “Una decisione disumana, di una crudeltà inaudita”, tuona Noury. Nemmeno il ricovero del padre in ospedale ha alleggerito le misure.