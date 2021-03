WhatsApp, a breve bloccato su iPhone e Android: data e motivo

WhatsApp è pronto ad essere bloccato sui device iPhone e Android. Spunta la data ed il motivo del provvedimento: gli utenti provano a correre ai ripari.

A breve tutti gli utenti di WhatsApp potranno trovare il servizio bloccato. Il provvedimento arriverà sia su iPhone che su Android, una scelta per il colosso della messaggistica istantanea che rischia di far calare ulteriormente l’utenza. Infatti arrivano conferme a quella che inizialmente sembrava una bufala, con la data che fa il giro del web. Il blocco scatterà per tutti gli utenti a partire dal prossimo 15 maggio ed il motivo è molto semplice.

Infatti chiunque deciderà di non accettare i nuovi termini di servizio, non potrà più utilizzare l’app di messaggistica istantanea. La scelta è chiara, con WhatsApp pronta a costringere i propri utenti ad accettare la condivisione dei dati con Facebook. In questi mesi abbiamo visto come la rivoluzione non sia andata giù agli utenti, pronti ad emigrare verso app rivali come Signal e Telegram. Ma alla fine da Menlo Park hanno deciso di confermare l’aggiornamento, con gli utenti che avranno l’ultimatum a metà maggio.

WhatsApp, “L’India lo sta facendo”: attenzione alla bufala

Per gli utenti è stata necessaria la conferma del servizio di WhatsApp bloccato dal prossimo 15 maggio. Infatti negli ultimi giorni abbiamo visto il proliferare di fake news all’interno dell’app di messaggistica, l’ultima che vedeva nel titolo una scritta clickbait: “L’India lo sta facendo“. Su diversi siti specializzati è stata riportata la notizia secondo il quale nel paese indiano stia circolando un video pronto a formattare gli smartphone. Questa però non è altro che l’ultima bufala in circolazione. Non sono pochi, però, gli utenti che ci sono cascati, il motivo è molto semplice.

Infatti negli scorsi anni, proprio una combinazione di lettere dell’alfabeto indiano mandava in tilt tutti i device Apple. Alcuni di questi si trovavano anche i propri iPhone bloccati per ore. Negli anni sono diversi gli utenti che hanno proposto il “cattivo” scherzo ai propri amici, prima che WhatsApp decidesse di mettere una patch all’interno dell’app per evitare il blocco degli iPhone. Quindi consigliamo a tutti di stare sempe attenti sull’applicazione, visto che la truffa è dietro l’angolo.