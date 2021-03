Usa, Trump attacca Biden: “Disastro, abbiamo vinto le elezioni due volte”

Dagli Usa torna a parlare Donald Trump che attacca Joe Biden. Per il tycoon l’inizio del democratico è un disastro, poi torna sulle elezioni del 2024.

Torna a parlare Donald Trump durante il CPAC di Orlando, in Florida, dove il tycoon non ha perso tempo per attaccare nuovamente il presidente in carica Joe Biden. Ovviamente l’ex presidente repubblicano è tornato con il suo fare vulcanico, tra il pubblico urlante della conferenza, annunciando che ci sono probabilità di rivederlo alle elezioni del 2024. Ma non solo il tycoon ha promesso una vittoria finale, dopo le ultime elezioni che continua a rivendicare. La presenza di Trump al CPAC è stata un’occasione per fare un altro discorso ai suoi sostenitori.

Il 45esimo presidente degli Usa ha infatti affermato: “Continuerò a lottare al vostro fianco, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: vincere. Non creo un nuovo partito, abbiamo il partito repubblicano, sarà più unito e forte che mai“. Il repubblicano ha poi chiesto una riforma elettorale, ma soprattutto che il voto per posta venga concesso solamnete a chi è gravemente malato o ai militari. Andiamo quindi a vedere le parole del tycoon durante la conferenza.

Usa, Trump ancora contro Biden: “Sapevamo che la sua amministrazione sarebbe andata male”

Il lungo discorso di Donald Trump si è concentrato soprattutto sul rivale che lo ha sconfitto alle elezioni, Joe Biden. Infatti il tycoon ha affermato di sapere quanto sarebbe andato male l’amministrazione Biden, ma non pensava andasse così a sinistra. Ma non solo, per Trump Biden ha avuto il peggior primo mese nella storia degli Usa, una vera e propria provocazione. Infatti il democratico sta conducendo la campagna vaccinale con una gran velocità, superando già i 50 milioni di vaccinati nel paese.

Ma poi il repubblicano ha continuato ad attaccare Biden affermando che la sua amministrazione stia spingendo giovani immigranti tra le braccia di trafficanti di esseri umani, per il tycoon una mossa indifendibile. Anzi Trump ha rincarato la dose affermando che solo questo dovrebbe bastere a fargli perdere le prossime elezioni. Infatti il tycoon, convinto di aver vinto le ultime elezioni, rilancia affermando: “Chissà, potrei anche decidere di batterli per la terza volta…“. Insomma durante il CPAC Trump è tornato all’attacco, lanciando le basi per quella che potrebbe essere una campagna elettorale che durerà fino alle elezioni del 2024.