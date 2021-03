Sanremo 2021, ufficiale: una leggenda della musica come ospite

La 71esima edizione del Festival di Sanremo vedrà esibirsi come ospite una leggenda della musica italiana.

Il Festival di Sanremo sta per iniziare: dal 2 al 6 marzo i grandi della musica italiana si esibiranno sul palco dell’Ariston per provare a vincere la 71esima edizione della kermesse musicale. Sarà un’edizione storica in quanto l’intero pianeta è ancora in piena pandemia e la produzione ha dovuto studiare tutto nel minimo dettaglio per garantire lo svolgimento della kermesse musicale in pieno rispetto delle normative covid-19.

Aldilà del periodo storico, questa edizione verrà ricordata anche per la presenza sul palco dell’Ariston di una leggenda del calcio: Zlatan Ibrahimovic. Ma non solo. Secondo quanto rivelato da Amadeus una leggenda della musica italiana sarà l’ospite d’eccezione.

Sanremo 2021, l’annuncio ufficiale: ospite una leggenda della musica

Laura Pausini, vincitrice ai Golden Globe, si esibirà sul palco dell’Ariston nella seconda serata della kermesse di mercoledì 3 marzo. Il direttore artistico e conduttore, Amadeus, nel corso della conferenza stampa a Sanremo si è complimentato con la cantante per aver conquistato l’ambito premio. “Verrà a cantare Io Sì. Siamo contenti che l’artista più premiata e internazionale che abbiamo venga a Sanremo con il suo Golden Globe meritatissimo”.

Anche la cantante è intervenuta in conferenza stampa ed ha parlato del premio che ha appena vinto. “È stato così inaspettato che è incredibile. Se penso a come è nato questo progetto e alla celebrazione che ha avuto, non ci sono parole ma sono emozioni e tanta Italia. Io mi sento bianca, rossa e verde”.