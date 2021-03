Regina Elisabetta, cresce la paura per il principe Filippo: è stato trasferito

Cresce la paura per il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta. Il duca di Edimburgo si trova ora al St Bartholomew’s Hospital

Da ormai più di due settimane, il principe Filippo si trova lontano da Buckingham Palace. Ricoverato in un’ala privata dell’ospedale King Edward VII di Londra per un malessere di natura imprecisata, sembrava essere in netto miglioramento negli ultimi giorni. Questo, almeno, era quanto trapelava dai principali tabloid d’Oltremanica.

Le notizie dell’ultima ora dicono però tutt’altro. Il consorte della regina Elisabetta è stato infatti trasferito dalla clinica in cui si trovava in un altro ospedale di Londra: il St Bartholomew’s Hospital. A riferirlo alcune fonti interne di Buckingham Palace, secondo cui il duca di Edimburgo verrà sottoposto ad alcuni esami cardiaci per una “condizione pre esistente“.

Regina Elisabetta, apprensione per il marito: convocato il principe Carlo

Secondo quanto rivelato dall’ex portavoce della Regina Elisabetta Dickie Arbiter al Daily Mail, cresce la preoccupazione per le condizioni del principe Filippo. Stando alle ultime, il duca di Edimburgo avrebbe chiesto la presenza del principe Carlo in ospedale. Un incontro per discutere del futuro della famiglia reale, avvenuto lo scorso weekend all’ospedale londinese King Edward VII.

Secondo quanto ipotizzato dall’ex portavoce, Filippo sarebbe molto preoccupato per il futuro della Royal Family, soprattutto dopo il “gran rifiuto” di Meghan e Harry. Il prossimo 7 marzo è in programma l’intervista esclusiva di Oprah Winfrey, 90 minuti che certamente faranno molto discutere. Sono attese nelle prossime ore ulteriori novità sulle condizioni del principe Filippo, che ora si trova al St Bartholomew’s Hospital per alcuni controlli.