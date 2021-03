Ratzinger, nessun rimpianto per il Vaticano: “Il Papa è uno solo”

Joseph Ratzinger al ‘Corriere della Sera’ confema che le sue dimissioni sono state meditate e avvisa tutti: “Il Papa è uno solo”

Per quasi otto anni Joseph Ratzinger è stato Benedetto XVI e da otto anni praticamente esatti è tornato ad essere ‘solo’ Ratzinger, anche se come Papa Emerito. Oggi, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, torna a parlare della sua decisione e della profonda meditazione che l’ha portato ad abbandonare il soglio papale.

“Non ci sono due Papi, il Papa è uno solo“. Lo ribadisce con forza, tutta quella che ha nonostante le quasi 94 primavere e la fatica per una vita pienissima. E spiega che nonostante tutte le teorie che negli anni si sono moliplicate, parlando di pressioni della lobby gay, dello scandalo Vatileaks o altri casi che hanno scosso la Chiesa, è stata solo la sua volontà.

Oggi Joseph Ratzinger vive nel monastero di clausura Mater Ecclesiae, sempre a Roma, che ha scelto per stare volontariamente lontano da tutto e da tutti. Con lui c’è sempre monsignor Georg Gaenswein, suo segretario personale e Prefetto della Casa pontificia, ma la vita è profondamente cambiata da quando rappresentava la Chiesa nel mondo rivestendo la carica più alta.

“È stata una decisione difficile. Ma l’ho presa in piena coscienza, e credo di avere fatto bene. Alcuni miei amici un po’ ‘fanatici’ sono ancora arrabbiati, non hanno voluto accettare la mia scelta”, spiega nella lunga chiacchierata con Massimo Franco e chiude così ogni ipotesi di complotto e di pressioni esterne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> E’ morto Georg Ratzinger, il fratello di Benedetto XVI: aveva 96 anni

Benedetto XVI, i viaggi di Papa Francesco e la politica: tutti i suoi pensieri



Il Papa Emerito fatica a parlare, ma i concetti sono ben chiari e la mente lucida. Nelle scorse settimane è stato vaccinato, completando anche la seconda dose. E pensa sempre agli impegni che ora toccano al suo successore. Prossimamente Papa Francesco sarà in visita ufficiale in Iraq. Un viaggio importante e pericoloso, lo definisce Ratzinger che promette di accompagnarlo con la sua preghiera.

Come importante è stata la svolta in Italia, con l’arrivo di Mario Draghi al governo: “È un uomo molto stimato anche in Germania”. Negli Stati Uniti invece è cominciate l’era di Joe Biden: cattolico, osservante, anti abortista ma non tutto funziona: “Come Presidente, tende a presentarsi in continuità con la linea del Partito democratico. E sulla politica gender non abbiamo ancora capito bene quale sia la sua posizione”.