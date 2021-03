Michele Placido, lutto improvviso per il celebre attore e regista

Un lutto improvviso ha colpito l’attore, regista e sceneggiatore Michele Placido. Una notizia del tutto inaspettata

Un lutto familiare ha colpito l’attore e regista Michele Placido. E’ morto a Lucca all’età di 79 anni nella sua abitazione Vincenzo Placido, fratello di Michele, per un malore improvviso.

Vincenzo Placido è stato assessore comunale nel partito socialista a Lucca e poi esponente di Forza Italia. In quel di Lucca ha lasciato la moglie Rosaria e il figlio Beniamino.

Si ricorda la vita dello scrittore Vincenzo Placido

Vincenzo Placido è nato il 1 aprile del 1941 a Lucera, in provincia di Foggia, si e laureato in Filosofia ad Ascoli Satriano per poi trasferirsi a Lucca dove ha vissuto tutta la sua vita dedicandosi all’insegnamento ed al mondo politico. E’ stato infatti assessore comunale socialista e coordinatore di Forza Italia. Dal 1968 al 2003 ha insegnato storia, filosofia e italiano.

Ha scritto a quattro mani con Glauco Borella la storia del cinema e di Lucca e della Versilia in due volumi. Un capolavoro nato con l’intenzione di divulgare la storia del cinema ai più giovani con lo scopo di appassionarli.

E’ stato vicepresidente dell’associazione intercomunale della Piana di Lucca con delega al teatro, vicepresidente del Teatro del Giglio di Lucca e presidente dell’Istituto Musicale Luigi Boccherini.