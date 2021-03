Maria Teresa Ruta, imbarazzo in diretta TV: pubblico stupito – VIDEO

Dopo l’esperienza al GF Vip, Maria Teresa Ruta è stata ospite a Live – Non è la D’Urso dove è stata sottoposta alla macchina della verità

Maria Teresa Ruta non è riuscita a sottrarsi dalla macchina della verità di Live – Non è la D’Urso. Con in studio Alba Parietti e Amedeo Goria, tra gli altri, la conduttrice Barbara D’Urso le ha fatto domande che hanno gettato nell’imbarazzo tutti gli ospiti, tanto da lasciarli con gli occhi spalancati. Anche il pubblico da casa si è mostrato abbastanza sorpreso dalle rivelazioni venute fuori con la macchina della verità, da quanto si evince dai commenti in tempo reale su Twitter.

LEGGI ANCHE > > > Michelle Hunziker rivela il suo dramma: “Ho avuto attacchi di panico”



La prima domanda risultata falsa, fatta da Barbara D’Urso è stata: “Maria Teresa, tu ed il Principe Alberto, vi siete baciati?” e la macchina della verità ha subito rilevato un falso. La conduttrice piemontese ha provato a commentare: “È stato solo un bacio a stampo, ma nel ’95 era tanta roba”.

Maria Teresa Ruta e la macchina della verità: i risultati

Buongiorno solo a @MteresaRuta che ieri sera ha mandato in tilt anche la macchina della verità e ha dimostrato di non aver mai mentito. Ma noi tanto abbiamo sempre creduto a lei dall’inizio ❤️🧚🏽‍♀️ pic.twitter.com/mpNK4QbIo8 — Peace & Love™️ 🧚🏽‍♀️✌🏼❤️🔥🦄 (@Micio_Theo) March 1, 2021

CLICCA QUI PER VEDERE LA MACCHINA DELLA VERITÀ DI MARIA TERESA RUTA

Un’altra risposta che è stata data per falsa è quella sul tradimento ad Amedeo Goria: “Maria Teresa, hai mai tradito Amedeo?” ha chiesto la D’Urso e la scrittrice piemontese ha risposto con un “no” secco. Tuttavia, la macchina della verità ha rilevato un falso e lei ha provato a giustificarsi dicendo: “Non so se è considerato tradimento quando dopo 8 anni che non stavamo più insieme, ho iniziato a frequentare Roberto”. Mentre la D’Urso la istigava per farsi dire la verità, quest’ultima chiede conferma ad Amedeo che sembra cascare dalle nuvole.