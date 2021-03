L’Isola dei Famosi 2021, un concorrente non parte: “Mi ritiro”

L’Isola dei Famosi 2021, a due settimane dal via del reality di Canale 5 un concorrente ha litigato con gli autori e minaccia: “Mi ritiro”

Tutto pronto per L’Isola dei famosi 2021? Quasi, perché anche se gli spot in programma negli ultimi giorni confermano la data di partenza del reality, con la prima puntata il 15 marzo su Canale 5, c’è già un contrattempo. Uno dei concorrenti scelti dalla produzione infatti ha deciso di chiamarsi fiori e di non partire per l’Honduras.

O meglio, quella di Akash Kumar, affascinante modello scelto tra i 16 ‘sopravvissuti’ ha il sapore di una minaccia. Dopo aver visto la clip di presentazione, si è infuriato e lo ha fatto sapere a tutti durante una diretta social insieme altri due ex naufraghi, Marina La Rosa e Luca Vismara.-

Ha spiegato di avere litigato con gli autori perché non vuole, che passi solo l’immagine del giocane bello, fisicato ma senza cervello. “Io è da quando ho sei anni che lavoro con la mia immagine, nella clip ci sta un pelo di ‘bello, modello di Armani‘, ma facciamo un po’ meno. La gente si è rotta il c**o, lo sa già!”.

E quando gli altri due hanno fatto presente che funziona così e se è stato preso è solo perché può piacere al pubblico per la sua bellezza, lui non ci sta. “Io non vado neanche, pago la penale e torno. Tu non mi conosci. Sono nato sì carino, ma anche intelligente eh. Nella clip ho detto mettete metà cose vostre e metà cose mie altrimenti chiamo l’avvocato e pago la penale. Tutta la clip è su me che faccio il modello, parliamo anche di altro?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Isola dei famosi 2021, è ufficiale: l’annuncio delude i fan

Isola dei Famosi 2021, tutto il cast al completo: chi affiancherà Ilary Blasi?



In realtà comunque Akash Kumar non ha ancora comunicato ufficialmente la sua decisione e quindi per il momento i naufraghi rimangono sedici. Con lui, ora che il cast è stato ufficializzato, ci saranno anche l’ex calciatore Paul Gascoigne, Gilles Rocca, vincitore dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle, le showgirl Francesca Lodo e Angela Melillo.

Poi Vera Gemma (attrice e figlia di Giuliano Gemma), l’attore Brando Giorgi, Drusilla Gucci, discendente della famosa Casa di moda e Awed, youtuber e comico italiano. Inoltre la comica Valentina Persia, il visconte Guglielmotti, i comici Roberto Ciufoli e Beppe Braida.Infine Carolina Stramare che è stata Miss Italia 2019 e Daniela Martani, oggi conduttrice radiofonica.Ma la più attesa è forse Elisa Isoardi, che ormai ha lasciato la Rai.

In questa edizione l’inviato, che farà da tramite fra l’Honduras e gli studi milanesi del programma sarà l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. A commentare tutto insieme a Ilary Blasi, invece due opinioniste ben assortite come Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.