Kim Kardashian, che spavento: ‘salvata’ in extremis 

Kim Kardashian, paura per la star americana in pieno divorzio con Kanye West. Ecco cosa è successo.

Paura per Kim Kardashian: uno sconosciuto ha provato a irrompere a casa sua nei giorni scorsi. Lo rivela il portale TMZ. Si tratta di un 24enne, un suo fan, che ha provato a intrufolarsi nell’abitazione della donna dopo averla vista attraversare la porta. I fatti sono avvenuti di preciso mercoledì attorno alle 18.30. Superato il cancello della villa di Los Angeles, il soggetto ha percorso un bel po’ di tratto prima che venisse individuato e bruscamente allontanato dalla sicurezza.

Potrebbe interessarti anche —-> Jennifer Aniston, scoperta impressionante: la diagnosi

Kim Kardashian, sorpresa nella sua villa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Allertata la polizia, l’uomo non è stato arrestato ma è stato denunciato per violazione di domicilio. “E’ mia moglie”, avrebbe detto gli agenti motivando anche il motivo del blitz. Una situazione che comporterà la star californiana a rafforzare la sicurezza per evitare nuove spiacevoli sorprese. Un altro grattacapo in tempi di divorzio…