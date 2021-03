Ibrahimovic: Sanremo sì, Udinese a rischio. L’infortunio divide i tifosi

Zlatan Ibrahimovic preoccupa il Milan e divide i tifosi. Il problema muscolare con la Roma alla vigilia del viaggio a Sanremo non convince tutti

Minuto 56 di Roma-Milan: Zlatan Ibrahimovic chiede il cambio toccandosi i flessori e Stefano Pioli lo accontenta. In effetti aveva già lamentato problema nel primo tempo, ha provato, insieme hanno preferito non forzare. Tutto normale, se non fosse che questa è la settimana del Festival di Sanremo e da domani lo svedese sarà ospite fisso sul palco dell’Ariston.

In realtà per lui l’impegno comincerà già oggi con le prime prove. E Paolo Maldini, subito prima della partita dell’Olimpico ha sgombrato il campo da tutte le illazioni. “Lui ci ha detto che aveva già preso un impegno, senza spiegarci quale. Poi si è scoperto che era il Festival di Sanremo. Siamo assolutamente in grado di gestire una situazione del genere: ci sono un club serio e un professionista serio”.

Niente da aggiungere, ma ad una parte dei tifosi (anche quelli rossoneri) questa assenza sembra più diplomatica che reale. Pioli ha parlato di un affaticamento all’adduttore sinistro, che sarà valutato meglio oggi. Ma considerando che mercoledì sera contro l’Udinese potrebbero mancare anche Cahlanoglu e soprattutto Rebic che ha problemi all’anca, il recupero di Ibra sarebbe necessario.

Sullo sfondo però ci sono anche i prossimo impegni del, Milan in un mese di marzo che si annuncia complesso. Il 7 la trasferta di Verona, l’11 gara di andata in Europa League con il Manchester United, il 14 con il Napoli a San Siro, il 18 la partita di ritorno con gli inglesi e poi ancora la Fiorentina in campionato. Tanti impegni per i quali serve un Ibra in piena efficienza. E per questo mercoledì sera, con buona pace degli ironici e dei complottisti, potrebbe stare fuori.

Ibrahimovic e il Milan, è la settimana giusta per discutere il rinnovo del contratto. Ma c’è già il sostituto

Secondo i programmi concordati con il club, Ibrahimovic si allenerà tutta la settimana a Sanremo, raggiungendo Milano per la partita con l’Udinese, se sarà arruolabile. E poi, terminati i suoi impegni in Riviera sabato, domenica sarà regolarmente con in compagni per la trasferta di Verona.

Ma questa è una settimana particolare anche per il futuro del campione. Paolo Maldini infatti ha confermato che nei prossimi giorni lui e Fréderic Massara avranno appuntamenti importanti per discutere tre rinnovi di contratto. Quello di Hakan Calhanoglu con il suo agente, Gordon Stipic, ma anche di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma con Mino Raiola.

Non saranno passaggi banali perché chiariranno i programmi del Milan per il presente e per il futuro. Ibra a 39 anni non ha fatto ancora chiarezza sulle sue intenzioni a fine stagione, anche se la prospettiva di tornare a giocare la Champions League è allettante. Sullo sfondo però i rossoneri hanno sempre la carta Andrea Belotti da giocare. Con l’attaccante e capitano del Torino c’è già un accordo di massima. Ancora di più se Zlatan dicesse basta.