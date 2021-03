Un ex concorrente del Grande Fratello Vip sarà ospite al Festival di Sanremo. Di chi si tratta.

Il Festival di Sanremo sta per iniziare: dal 2 al 6 marzo i grandi della musica italiana si esibiranno sul palco dell’Ariston per provare a vincere la 71esima edizione della kermesse musicale. Sarà un’edizione storica in quanto l’intero pianeta è ancora in piena pandemia e la produzione ha dovuto studiare tutto nel minimo dettaglio per garantire lo svolgimento della kermesse musicale in pieno rispetto delle normative covid-19.

Aldilà del periodo storico, questa edizione verrà ricordata anche per la presenza sul palco dell’Ariston di una leggenda del calcio: Zlatan Ibrahimovic. Ma non solo. Secondo quanto rivelato da Amadeus un ex concorrente del GF Vip sarà ospite in questa edizione del Festival di Sanremo.

GF Vip, ex concorrente a Sanremo: colpo di scena all’Ariston

Sul palco dell’Ariston, cantando i suoi cavalli di battaglia Io Amo e Mi Manchi, salirà l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Fausto Leali. Ovviamente non parteciperà in gara ma sarà ospite insieme ad altri big della musica italiana come Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe 2021.

Fausto Leali era stato squalificato per via di alcune frasi nei confronti del fratello di Balotelli, ritenute razziste dal programma, dai concorrenti e da tutto il pubblico da casa. Il cantante si riscatterà sul palco dell’Ariston.