Francia, arrestato l’ex presidente Sarkozy: “Ha corrotto un magistrato”

Ora è arrivata anche l’ufficialità: 3 anni di condanna per corruzione a Nicolas Sarkozy, ex presidente della Francia

A seguito del tanto discusso scandalo delle intercettazioni, l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato poco fa a 3 anni di carcere – 2 con la condizionale – dal tribunale di Parigi. Stando all’accusa, l’ex inquilino dell’Eliseo avrebbe corrotto anche un magistrato, oltre ad esser stato coinvolto in traffico di influenze.

Stessa pena anche per il suo avvocato Thierry Herzog, che dovrà scontare tre anni di carcere e il cui esercizio di professione gli sarà vietato per i prossimi cinque anni. Non è la prima volta che un presidente in Francia venga condannato a una pena detentiva. Già Jacques Chirac subì la stessa sorte per falsi impieghi al comune di Parigi.

Francia, 3 anni di carcere per Sarkozy: l’accusa

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy dovrà scontare 3 anni di carcere, 2 con la condizionale. Il 66enne è stato accusato di “Patto di corruzione e traffico di influenze“. L’accusa aveva chiesto quattro anni di carcere per lui, due dei quali con la condizionale. Imputati anche l’avvocato Thierry Herzog e il magistrato Gilbert Azilbert, condannati alla stessa pena.

Stando a quanto riferisce l’Ansa, Azilbert avrebbe ricevuto la promessa di vantaggi in carriera, in cambio di informazioni coperte da segreto istruttorio. È molto probabile che la difesa di Sarkozy annuncerà il ricorso in appello, così da trasformare l’anno di carcere in regime di semilibertà o lavori socialmente utili.

Non è finita qui però per l’ex presidente della Francia. Sempre nel mese di marzo, infatti, dovrà tornare in tribunale per un altro processo per accuse legate a finanziamenti illegali della sua campagna presidenziale nel 2012.