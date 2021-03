Covid, Salvini: “Vaccini? Italia agisca per conto suo o non ne usciamo”

Intervenuto a Cagliari, il leader della Lega Matteo Salvini ha affrontato i temi campagna vaccinale e Sardegna prima regione in zona bianca

Poco fa, il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato con i cronisti in tribunale a Cagliari, dove è atteso per un processo nel quale rappresenta la parte lesa. Tanti i temi trattati, tra i quali non poteva non esserci l’emergenza pandemica e la gestione da parte del Governo. “Sul fronte vaccini, credo che l’Italia debba muoversi per conto suo. Se continuiamo così, non ne usciamo più” ha dichiarato.

“Visto e considerato che i vaccini non arrivano dall’Europa, è giusto andare a cercarli laddove ci sono” ha poi continuato il leader della Lega: “Solamente oggi ho sentito ben tre Regioni, e la risposta è stata la medesima: campagna vaccinale che procede a rilento, perché mancano le fiale“.

Covid, Salvini: “Sardegna zona bianca? È ritorno alla vita”

Sempre a Cagliari, poi, il leader della Lega Matteo Salvini ha brevemente commentato il passaggio della Sardegna in zona bianca. “Se la campagna vaccinale proseguirà spedita come mi auguro, superando tutti i ritardi avvenuti nei mesi passati, quest’estate per la Sardegna sarà il momento della rinascita totale e del ritorno al futuro” ha sottolineato Salvini, aggiungendo che: “C’è grande soddisfazione per il passaggio dell’Isola in zona bianca“.

“Contro la Sardegna e i cittadini sardi ne sono state scritte di tutti i colori nei mesi scorsi. Questa è una rivincita, sono contento di essere qui per questo primo giorno di ritorno alla vita di sempre” ha poi concluso il leader della Lega.