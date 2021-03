Covid-19, positivo in casa Juventus: l’annuncio bianconero 

Covid-19, nuovo allarme in Serie A: emerge un positivo in casa Juventus. Ecco il comunicato del club piemontese.

Accresce l’allarme Covid-19 in Serie A: c’è l’ennesimo positivo. Si tratta di un tesserato della Juventus, un membro dello staff, risultato infetto in vista della gara contro lo Spezia di domani allo Stadium alle 20.45. A comunicarlo è la stessa società bianconera in un comunicato ufficiale. La notizia arriva parallelamente alla quasi certezza del rinvio di Lazio-Torino a causa del cluster scoppiato in casa granata.

Covid-19, positivo un tesserato bianconero

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento”, si legge nella nota. E ancora: “La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. La speranza è che non emergano altri casi, altrimenti a quel punto spunterebbe la possibilità di un doppio clamoroso rinvio per i primi anticipi di domani.