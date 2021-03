Covid-19, bollettino 1° marzo: 13.114 contagiati e 246 morti

Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale sull’andamento dell’epidemia: contagi, decessi e guarigioni

La Protezione Civile pochi minuti fa ha rilasciato i numeri riguardanti l’andamento dell’epidemia da Covid-19. I contagiati delle ultime 24 ore sono stati 13.114 a fronte di 170.633 tamponi. I morti, purtroppo, 246 mentre i guariti 10.894. Il tasso di positività è cresciuto dello 0,9%, attestandosi al 7,7%. Aumentano le occupazioni in terapia intensiva (+58) ed i ricoveri (+474). Le persone vaccinate in totale sono state 4.354.008.

LEGGI ANCHE—> Francia, arrestato l’ex presidente Sarkozy: “Ha corrotto un magistrato”

Long Covid-19, cos’è

Alcune persone che hanno avuto il Covid-19 possono soffrire di sintomi variabili e debilitanti per diversi mesi a seguire, questa condizione è chiamata Long Covid. I sintomi che si avvertono comunemente in questo caso, sono come stanchezza persistente, mal di testa, mancanza di respiro, anosmia, debolezza muscolare, febbre, disfunzione cognitiva (brain fog), tachicardia, disturbi intestinali e manifestazioni cutanee.

LEGGI ANCHE—> Ratzinger, nessun rimpianto per il Vaticano: “Il Papa è uno solo”

A quanto pare sono le donne ad avere il doppio delle probabilità di sviluppare tale condizione, ma solo fino ai 60 anni. A quel punto il livello di rischio è simile (per ulteriori dettagli clicca qui).