Calciomercato Juventus, via Cristiano Ronaldo: il motivo

Calciomercato Juventus. Cristiano Ronaldo sembra essere quanto più vicino all’addio, è lui stesso ad aver scelto di andarsene

100 milioni di cartellino e 31 milioni di ingaggio, quesite le cifre che hanno permesso l’approdo di Cristiano Ronaldo in bianconero. Un’operazione che ha gravato al bilancio societario che, attualmente, è in rosso di molto. L’obiettivo della Juventus era quello di vincere la Champions League, sogno sfumato per ben due volte con Real Madrid (da cui ha acquistato il portoghese) e con l’Ajax (da cui ha acquistato De Ligt). Nonostante l’obiettivo dichiarato, anche quest’anno la Champions sembra essere lontana dopo il ko contro il Porto.

Stando a quanto raccolto da calciomercatoweb.it, Cristiano Ronaldo ha un contratto in scadenza al 2022 ed il rinnovo sembra essere lontano. Jorge Mendes e la società dovrebbero sedersi a tavolino e ragionare sul da farsi con il talento portoghese, ma la decisione sembra essere stata già presa.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo pronto all’addio: ci sono le big d’Europa

Cristiano Ronaldo non è contento di quanto ottenuto con la Juventus finora, con una classifica ancora tutta da decidere ed una partita di Champions League complicata, il campione portoghese ha deciso di guardarsi attorno. Il pallino di CR7 non è soltanto la massima competizione europea, ma tornare a vincere il pallone d’oro tanto ambito. Con un contratto in scadenza al 2022, il rischio è quello di veder andar via il fuoriclasse a parametro 0. Attualmente, tra l’agente e la società c’è una distanza economica di 20 milioni.

Jorge Mendes conta di portare al bilancio della società 30 milioni di euro, ma la richiesta da parte di Agnelli e Paratici è almeno 50 milioni. Quello di Cristiano Ronaldo, in caso di mancata vittoria della Champions League, si rivelerà un affare flop.