Calciomercato Inter, sirene dalla Premier: 60 milioni di euro per la stella

L’Inter sta vivendo un 2021 da sogno. La sua stagione – dopo le delusioni in Champions League e Coppa Italia – è stata completamente rivalutata grazie ad un importante cammino in Serie A. Gli uomini di Conte si trovano ora a +4 sul Milan secondo, e sono i grandi favoriti per la vittoria finale.

D’altra parte, però, a tener banco ci sono i problemi in società a livello economico. Suning sta cercando acquirenti e, dopo aver tagliato con il club cinese Jiangsu, potrebbe decidere di prendere misure drastiche anche in Italia. In soccorso potrebbe venire il calciomercato, con la cessione di giocatori eccellenti per far cassa. Dalla Premier League, un club sembra pronto a metter sul piatto 60 milioni di euro.

Calciomercato Inter, 60 milioni di euro per Bastoni

60 milioni di euro: è questa l’offerta che il Manchester United sarebbe pronto a mettere sul piatto per strappare Bastoni all’Inter nella prossima sessione di calciomercato. Come già noto, i Red Devils sono alla ricerca di un doppio rinforzo in difesa, con tanti nomi sulla lista. Il sogno è Sergio Ramos, che andrà in scadenza col Real Madrid e non sembra intenzionato a rinnovare. Ma, insieme a lui, l’idea è di prendere un giocatore giovane ma già pronto per i massimi livelli.

In questo senso, il difensore dell’Inter potrebbe rappresentare il profilo ideale. Mentre Marotta è al lavoro per rinnovargli il contratto, queste sirene inglesi potrebbero far vacillare l’ex Parma. La notizia è stata confermata nelle ultime ore da TodoFichajes.