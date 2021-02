Gli uomini bassi devono guadagnare molto di più per conquistare le donne

Gli uomini più bassi sono e più devono guadagnare per conquistare le donne: i risultati emergono da uno studio dell’Università di Chicago

Secondo uno studio dell’Università di Chicago, gli uomini più sono bassi e più hanno bisogno di guadagnare molto per essere visti attraenti rispetto ad un uomo alto 1.81 metri o più. Quindi, più si è alti e più si è attraenti. Beh, come si dice: “Altezza mezza bellezza”.

I dati della ricerca ci dicono che è anche una questione di etnia, perché gli uomini ispanici, asiatici ed afroamericani devono guadagnare molto di più se vogliono avere possibilità di far breccia nel cuore di una donna bianca.

Uomini bassi? E’ anche questione di etnia

In termini numerici, per avere lo stesso successo con una donna bianca, un uomo afroamericano deve guadagnare 154.000 dollari in più rispetto ad un uomo bianco. Gli ispanici hanno bisogno di guadagnare 77.000 dollari in più, mentre gli asiatici addirittura 247.000.

Tornando alla questione legata puramente all’altezza, un uomo di 1.70 metri dovrebbe guadagnare circa 138.000 dollari in più per avere le stesse possibilità della controparte di almeno 1.81 metri.

Statura media per nazione (tabella offerta da Wikipedia):