Sanremo 2022, annunciato a sorpresa il nome del prossimo conduttore

In attesa di Sanremo 2021, è già tempo di pensare al Festival del prossimo anno. Annunciato il nome del conduttore

Ancora pochi giorni, e inizierà ufficialmente la settimana dedicata alla canzone italiana. Il Festival di Sanremo 2021 è alle porte, con i cantanti in gara che si esibiranno da martedì e fino al gran finale, in programma il prossimo sabato. Tanti i concorrenti apprezzati dal pubblico, che fatica a sbilanciarsi su un possibile vincitore.

Ma intanto, è già tempo di pensare all’edizione del 2022. In diretta nel corso della puntata di Domenica In di oggi domenica 28 febbraio, è stato annunciato a sorpresa il nome del prossimo conduttore della kermesse. Il nome era già nell’aria, ed è stato reso noto direttamente da Amadeus e Fiorello, super ospiti di Mara Venier.

Sanremo 2022, Amadeus e Fiorello ancora in conduzione

Amadeus e Fiorello saranno i conduttori anche di Sanremo 2022. È questo quanto emerso dalla puntata di oggi pomeriggio di Domenica In, condotto dalla zia della televisione italiana Mara Venier. I due hanno raccontato in breve come sarà il Festival di Sanremo 2021 che partirà martedì prossimo, anticipando però già cosa potrebbe succedere l’anno che verrà. “Amadeus mi ha confidato in segreto ‘voglio fare Sanremo tre’” ha spiegato Fiorello, aggiungendo che: “Se questo sarà il Festival della rinascita, l’anno prossimo mi godrò il Sanremo del boom“.

Stupita dalla rivelazione, Mara Venier ha poi chiesto conferma ad Amadeus stesso. “Fiorello mi ha già confermato che sarà al mio fianco anche in quell’occasione. Ma poi vedremo” ha spiegato il conduttore: “Lui si inventa cose, come si dice in questi casi: non confermo e non smentisco“.