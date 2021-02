A pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale, altre due positività mettono in difficoltà Amadeus.

Tra pochi giorni, esattamente martedì 2 marzo, inizierà la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Sarà un’edizione storica in quanto l’intero pianeta è ancora in piena pandemia e la produzione ha dovuto studiare tutto nel minimo dettaglio per garantire lo svolgimento della kermesse musicale in pieno rispetto delle normative covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Lady Gaga in lacrime: la notizia commuove gli Stati Uniti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta lo anticipa a tutti: “Comunicazione importante” – VIDEO

Aldilà del periodo storico, questa edizione verrà ricordata anche per la presenza sul palco dell’Ariston di una leggenda del calcio: Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante rossonero, che all’Olimpico questa sera proverà ad andare in rete contro la Roma (sua vittima preferita), affiancherà Amadeus il quale vorrebbe come ospiti due celebri volti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, che caos: “Ho deciso di procedere legalmente” – FOTO

Sanremo 2021, altri due positivi al covid: di chi si tratta

Secondo quanto scrive l’Ansa, nelle ultime ore sono risultati positivi al test rapido una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai. Entrambi sono in quarantena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Francesco Benigno, confessione in diretta TV: racconto da brividi

I positivi sino ad ora sono sei. Prima delle ultime due positività, a contrarre il covid erano stati un musicista dell’orchestra Rai, i due gemelli Dellai – ora negativizzati – e infine Moreno Conficconi degli Extraliscio, la cui positività al tampone rapido è stata poi smentita dal test molecolare.