Netflix, una serie TV comedy ha i giorni contati: utenti in rivolta

Netflix potrebbe presto dire addio ad una delle serie TV comedy più amate di sempre. Gli utenti sono già in rivolta

Come ormai da anni accade, ogni mese il catalogo di Netflix si aggiorna con tantissimi nuovi film e serie TV, sia originali che non. Insieme alle tante belle notizie, però, ne arrivano anche di brutte relative a show interrotti o fine dei diritti. È il caso di una delle serie TV comedy più amate, che già sarebbe dovuta sparire dall’offerta Netflix lo scorso anno.

Stiamo parlando di Friends, lo show cult anni ’90 che ha saputo ispirare tante altre serie TV comedy negli anni a venire come The Big Bang Theory e How I Met Your Mother. Sistematicamente il 31 dicembre di ogni anno si è parlato della scadenza dei diritti TV per Netflix, ma puntualmente sono poi stati rinnovati. Sarà così anche nel 2021?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Come velocizzare smartphone Android: i diversi trucchi

Netflix, Friends potrebbe sparire dal catalogo a breve

Friends su Netflix per tutto il 2021? Se prima era una cosa praticamente certa, ora ci sono più dubbi a riguardo. La recente acquisizione dei diritti da parte di WarnerMedia, unito al futuro arrivo della serie revival su HBO Max – che sbarcherà in Italia a breve – fanno sorgere più di qualche dubbio a riguardo. La celebre sitcom potrebbe infatti avere i giorni contati su Netflix, visti gli ultimi trascorsi.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Cashback da 500 euro: ecco come ottenerlo in extremis

Al momento, comunque, non si hanno ancora certezze. È chiaro che WarnerMedia potrebbe decidere di sfruttare il lancio della serie revival per portare su HBO Max anche l’originale, tanto apprezzata dal pubblico. Arriveranno sicuramente maggiori aggiornamenti nel corso del 2021.