Morto Hannu Mikkola, mondo del Rally a lutto

All’età di 78 anni è morto Hannu Mikkola, campione del mondo di Rally nel 1983: l’uomo era malato di cancro

All’età di 78 anni si è spento Hannu Mikkola, campione finlandese di Rally nel 1983. L’uomo era malato di cancro, come spiegato dalla famiglia stessa. L’uomo, conosciuto come il ‘Finlandese volante’ in carriera ha vinto 18 gare del Mondiale e quattro edizioni del RAC Rally in Gran Bretagna, che lo rendono il decimo pilota più titolato della storia.

Hannu Mikkola, dopo aver sfiorato il titolo iridato nel 1979, vinse il campionato mondiale di Rally con l’Audi nel 1983, a 41 anni. Tale risultato fu possibile grazie a 7 podi e 4 vittorie nel corso della competizione. L’ultima vittoria avvenne al Safari del 1987, poi si ritirò nel 1993.

“La comunità invia le sue più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Hannu Mikkola”, il messaggio della FIA World rally Championship.