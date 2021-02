Michelle Hunziker rivela il suo dramma: “Ho avuto attacchi di panico”

Un dramma che vivono in tanti e Michelle Hunziker l’ha provato sulla propria pelle: ha sofferto di attacchi di panico

Michelle Hunziker ha sofferto d’attacchi di panico e non lo nasconde. In uno dei consueti Q&A su Instagram, in cui lascia l’opportunità ai fan di poterle chiedere qualsiasi cosa, ha fatto la drammatica rivelazione circa un fattore che colpisce un gran numero di persone. “Hai mai sofferto di crisi di ansia? Se sì, come ne sei uscita?” è una delle domande fatte nel box apposito per la bellissima conduttrice.

L’ex modella svizzera ha risposto con tutta sincerità: “Oh, Yes! Dopo un periodo molto brutto della mia vita ho avuto attacchi di panico, mi sono fatta aiutare e pian piano li ho gestiti. Un giorno, magari, ne parleremo in maniera più approfondita perché purtroppo è una piaga del nuovo millennio”.

Michelle Hunziker, qual è stato il momento peggiore della sua vita

Michelle Hunziker è sempre molto aperta e cordiale con i propri followers, circa 5 milioni, a tal punto da rilevare i dettagli più importanti della sua vita. Ancora una volta grazie ai box di Q&A su Instagram, tramite le sue storie, un fan gli ha chiesto: “Il momento più brutto della tua vita?”.

La bellissima svedese ha risposto: “Sapete che sono una problem solver, trovo sempre il lato positivo nella vita, ma quando perdi una persona cara è molto difficile da elaborare. Solo il tempo ti aiuterà, è successo anche a me”.