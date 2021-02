Meteo, l’anticiclone cambia: questa domenica temperature in diminuzione

Questa domenica sarà cruciale per il meteo italiano, con l’anticiclone che inizia a cambiare. Le temperature diminuiranno, andiamo a scoprire la causa.

Questa settimana abbiamo vissuto giorni dalle temperature gradevoli a causa di un meteo influenzato dall’anticiclone, ma tutto potrebbe cambiare in poche ore durante questa domenica. Infatti sono ore calde per la situazione meteorologica italiana. L’anticiclone non sta ancora abbandonando il paese, ma si sta trasformando. Proprio a causa di questo fenomeno avremo una momentanea diminuzione delle temperature.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Vaccini Covid, Pregliasco a iNews24: “Fare una sola dose potrebbe essere efficace”

Così durante la prossima settimana, la corrente anticiclonica non sarà più alimentata dalle calde correnti africane. Al suo posto, infatti, entreranno le correnti fresche provenienti dai Balcani che faranno subito notare la differenza. Passeremo quindi da un anticiclone sub-tropicale ad un’alta pressione delle Azzorre. Questa domenica balzerà all’occhio il calo delle temperature, con massime che potranno scendere dai 20 ai 13 gradi.

Meteo, domenica di svolta per l’anticiclone: la situazione in Italia

Questa domenica segnerà la svolta per il meteo italiano, con l’anticiclone in attenuazione e l’Italia pronta a perdere qualche grado. Infatti passeremo dagli oltre 20 gradi di temperature massime, a valori che si aggireranno tra i 12-13 gradi. A livello locale avremo una perdita di 6-8 gradi in una sola giornata a causa di un fonte freddo diretto verso l’Europa sudorientale. Andiamo quindi a vedere come sarà il meteo sui tre settori della penisola italiana.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nubi a tratti irregolari che si estenderanno tra Prealpi e Nordovest. Questa nuvolosità però andrà a sparire nel corso della giornata. Situazione ancora migliore a Nordest, dove non avremo disturbi già dal mattino e la situazione meteorologica offrirà un’altra giornata gradevole. Le temperature saranno in netto calo, con massime tra gli 11 ed i 14 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Trenta (M5s) a iNews24: “Nel M5s è in corso una guerra fratricida. Giusto riammettere gli espulsi”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo maggiore variabilità sul versante adriatico. Infatti qui al mattino le nubi sorvoleranno le regioni, per poi estendersi sull’Appennino. Queste nuvole poi transiteranno sulle regioni tirreniche, andando a disturbare il Lazio, ma senza provocare alcun fenomeno. Le temperature risulteranno in calo, specialmente sulle Adriatiche, con massime tra i 14 ed i 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata caratterizzata da sole e nubi di passaggio. Questa caratteristica coinvolgerà tutte le regioni meridionali, sia quelle tirreniche che quelle ioniche. Fortunatamente però non avremo fenomeni di rilievo e questa domenica risulterà tranquilla. Le temperature rimarranno in diminuzione, con massime pronte ad oscillare tra i 14 ed i 18 gradi.