Maria De Filippi, arriva la decisione che spiazza i fan

Maria De Filippi, è confermato: la regina di ‘C’è posta per te’ ha preso una decisione a cuor tutt’altro che leggero.

Nuovo boom per Maria De Filippi con ‘C’è posta per te‘: la trasmissione serale è stata la più seguita di ieri con numeri da urlo. Questi si indentificano precisamente in 6.169.000 telespettatori con 28,8% di share, un nuovo traguardo sensazionale anche se in realtà in calo rispetto alla scorsa settimana.

Maria De Filippi, rinviata la puntata di ‘C’è posta per te’

Sette giorni fa, del resto, la conduttrice aveva ottenuto il 30.3% di share registrando un suo nuovo record televisivo, ma il dato relativo a ieri resta comunque titanico e assolutamente irraggiungibile per tantissime realtà nostrane in onda anche da anni.

Tuttavia ora il programma del sabato sera si ferma momentaneamente. Il motivo? Sanremo. Per non scontrarsi con un altro gigante della tv e dividersi il pubblico, la De Filippi anche per quest’anno ha deciso saggiamente di defilarsi finché non sfumeranno le emozioni del festival. Motivo per cui la nona puntata non andrà in onda il prossimo 6 marzo come da programma iniziale, anche perché questa si scontrerebbe proprio con la finale della 71esima edizione dell’evento italiano forse più amato in assoluto.

Al posto della puntata andrà in onda il film ‘Non si ruba a casa dei ladri‘ di Carlo Vanzina e con protagonisti Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefano Rocca e Manuela Arcuri. L’appuntamento con ‘C’è posta per te’ torna invece il prossimo sabato 13 marzo ovviamente in primissima serata su Canale 5. E si prospetta un altro bottino da record per un’utenza che anni dopo anni continua ad amare un programma mix di emozione e allegria.